Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı´nı inşa ederken, Balkanlar´ın da yüzyılını inşa edeceğiz (5)



´14 MAYIS´TAN SONRA DA HİZMET KERVANINA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ´

Seçim bölgesi Bursa´daki çalışmalarını Yenişehir´de sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı´nda, yağmur altında kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Miting alanında dikkatini çeken bir pankartla konuşmasına başlayan Varank, "Güzel bir pankart hazırlamışsınız, `Ovamızda yetişir dünya kalitesinde biber. Bakanım İznik yolunda Togg´la bir tur gezdiriver.' Şimdi biberin tescilini aldık değil mi başkanım? Evet, tescili alırken de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aldık ha. Onun için benim bu ilçeye hizmetlerim var. Bu ilçeyi kalkındırmak için hepimizin yaptığı gayretler var. Ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra da bu hizmet kervanına biz devam etmek istiyoruz" dedi.

`BU CAHİLLERE DERSİNİ VERECEĞİZ´

Bakan Varank, ilçeye gelmeden önce ziyaret ettiği Yüksek Hızlı Tren şantiyesindeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu´nu Sivas´taki Yüksek Hızlı Tren üzerinden eleştiren Varank, muhalefetin Togg ile ilgili açıklamalarını da hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bakınız biz hep yapmanın derdinde olduk, üretmenin derdinde olduk. Buraya nereden geliyorum? İşte Yüksek Hızlı Trenin Yenişehir'deki çalışmalarını inceledik. İnşallah Bursa'ya Yüksek Hızlı Treni kazandıracağız. İşte bu hizmet kervanına devam etmek istiyoruz. Dedik ya biz hep yapmanın derdinde olduk. Yüksek Hızlı Tren vatandaşlarımızın konforu için önemli, kıymetli, değerli ama sadece vatandaşlarımızı taşımıyor. Sanayi için de önemli. Yük taşımak için de önemli. Ekonomi için de önemli. Ama bu yedili koalisyonun bir tane ortağı var, kim biliyor musunuz? Temel Karamollaoğlu, Temel Karamollaoğlu. Bu zat Sivaslı. Biz şimdi Sivas'a Yüksek Hızlı Treni götürdük ya. Ne dedi biliyor musunuz? `Sivas'a Yüksek Hızlı Tren yapmak yanlış´ dedi. Yani şimdi ben size soruyorum. Bunların aklına uysak Bursa'ya Yüksek Hızlı Tren getirebilir miyiz? Getiremeyiz. İşte Türkiye'nin Otomobili Projesi, ilk günden itibaren ne yaptılar? Hep eleştirdiler değil mi? Karşımıza dikildiler. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, `Ya biz 60 yıldır bir yerli otomobil hayaliyle yaşıyoruz. Türkiye'nin kabiliyeti o kadar gelişti ki artık Türkiye kendi otomobilini yapar. En güzelini yapar. Ve biz Türkiye'nin otomobilini yapacağız´ dedi. Ne dediler? `Yapamazsınız´ dediler. Sonra biz o araçları tanıttık, ne dediler? Dediler ki `Bunun fabrikası nerede?´. Fabrikanın temellerini attık. Bu sefer dediler ki, `Bu fabrika bitmez. Siz bunu fay hattına kurdunuz´. Fabrikayı bitirdik, açılışını yaptık dediler ki, `Bu fabrikanın binası var ama içinde üretim yok´. Araçlar yollara çıkmaya başladı. Bu sefer dediler ki, `Siz bu araçları İtalya'dan getiriyorsunuz. Bizi kandırıyorsunuz. Birkaç tane gemilere koyup İtalya'dan getiriyorsunuz´. Değerli kardeşlerim karşımızda o kadar cahil bir muhalefet var ki. O kadar Bursa'yı tanımayan, Türkiye'yi tanımayan, üretimi bilmeyen bir muhalefet var ki. Ya Gemlik Bursa'da, Bursa Türkiye'de, işte yerli ve milli otomobilimiz Bursalı. Ama bu cahillere biz dersini vereceğiz. Bu üretimden anlamayan, Türkiye'yi bilmeyen, cahil muhalefeti tarihin çöplüğüne göndermeye var mıyız?"

`BATARYA FABRİKASININ İMAR PLANLARINA `HAYIR´ OYU VERDİLER´

CHP´yi de eleştiren Varank, "Türkiye'nin otomobili fabrikasında binlerce kardeşimiz evine ekmek götürüyor. İşte Türkiye'yi büyütmek böyle olur. Ama karşımızda bir yıkım ekibi var. Ne iş yapmışlar, ne iş yaptırıyorlar. İşte Türkiye'nin otomobili fabrikasının yanına yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bir batarya fabrikasının temelini attık. Batarya neden önemli? Elektrikli araçların kalbi batarya da ondan. Bunu biz ülkemize kazandıralım istedik. Batarya fabrikasının temelini attık. Bakın şimdi size bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni şikayet ediyorum. Orada kuracağımız batarya fabrikasının imar planlarına, büyükşehir meclisinde kim hayır oyu verdi, Cumhuriyet Halk Partisi hayır oyu verdi. İşte bunlar ne yaparlar ne yaptırırlar. Ama biz onlara aldırış etmeyeceğiz. Biz yolumuza bakacağız. Biz neyi yapmamız gerektiğini, ne zaman yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini bilen bir iktidarız. Biz nereye gidersek Türkiye'nin otomobilini hemşehrilerimiz çok beğeniyor. Recep Tayyip Erdoğan diye bir lider çıktı dedi ki, `Biz yaparsak en iyisini yaparız. Bizim gençlerimiz en güzelini yapar´. İşte bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Ve bu gençlerimiz var ya, evlatlarımız var ya, onlar Türkiye Yüzyılı´nı inşa edecekler" diye konuştu.

Bakan Varank, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisine destek isteyerek, "Gel şu Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında, Türkiye liderinin arkasında, 21 yıldır canını dişine takarak, bu ülke için hizmet eden Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bir kere daha dur. Şu seçimi atlatalım. Allah'ın izniyle farklı ufuklara beraber yürüyelim dememiz lazım. İkna etmemiz lazım. Ama inşallah bunu başaracağız. İnşallah Türkiye Yüzyılı´nın kapılarını 14 Mayıs'ta hep beraber aralayacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)Mehmet İNANMine AK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Bursa / Yenişehir Mehmet İNAN-Mine AK

2023-05-10 19:42:00



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