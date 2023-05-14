Bakan Varank'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı

BURSA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank´ın, Bursa'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank´ın oyunu kullandığı Yıldırım ilçesindeki 6 Nisan Anadolu Lisesi'nde kurulan 2053 nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı. 371 seçmenden 343´ünün oy kullandığı sandıkta 7 oy geçersiz sayılırken, Recep Tayyip Erdoğan 188 oyla sandıktan birinci isim olarak çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu 117, Sinan Oğan 29 oy alırken, seçimlerden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'ye ise 2 oy çıktı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)
2023-05-14 21:51:28
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