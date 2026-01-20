Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu

Habertürk
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 22:09 Güncelleme: 20.01.2026 - 22:09
        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Julio Anaya (Panama), Ariadna Chueca (İspanya), Blaz Zupancic (Slovenya)

        TOFAŞ: Perez 23, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 5, Blazevic 12, Besson 15, Floyd 21, Özgür Cengiz, Whaley 3, Kidd 2, Lewis, Furkan Korkmaz 3

        Alba Berlin: Griesel 2, Mattisseck 6, Hermannsson 12, Agbakoko 4, Bean 7, Delow 18, Kayil 16, Wood 10, Roberts 13, Echodas 4, Hundt 2

        1. Periyot: 20-12

        Devre: 43-34

        3. Periyot: 68-60




        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

