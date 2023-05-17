Bursa'da fabrika bahçesinde devrilen vinç nedeniyle ölen işçi toprağa verildi

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Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da, fabrika bahçesindeki çalışma sırasında devrilen vincin altında kalıp hayatını kaybeden, 1 çocuk babası işçi Murat Bayraktar (42) toprağa verildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde, teknolojik ürünler üreten fabrikada meydana geldi. Fabrika bahçesinde yük indirilirken, vinç, denge kaybıyla yan yattı. Devrilen vincin altında kalan 3 işçi yaralandı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde vincin altında kalan fabrika çalışanı Murat Bayraktar'ın öldüğü belirlendi. İki yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayda yaşamını yitiren, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen işçi Murat Bayraktar'ın, Şeyh Edebali Camisi'ndeki cenazesine, ailesi ve arkadaşları katıldı. Bayraktar, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul köyü Mezarlığı'na defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2023-05-17 14:51:24



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