10 motosiklet ile 3 bisiklet hırsızlığı şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 10 motosiklet ile 3 bisiklet hırsızlığı şüphelisi Selçuk Kavak (41), kameradan belirlenerek yakalandı. Şüpheli Kavak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde, 15 gün önce bir caminin bahçesinden motosiklet çalındı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alıp, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızın izini süren polis ekipleri, şüphelinin 3 bisiklet, 10 motosiklet olmak üzere 13 ayrı hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Selçuk Kavak olduğu belirlendi. Adresi belirlenen Kavak, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anları ise, çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kavak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-05-19 13:30:30



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