Bakan Varank, gençlerle basketbol oynadı



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa'da, gençlerle dün gece basketbol maçı yaptı. Bakan Varank, maç sonrası basketbol oynadığı gençler ile karşılaşmayı izleyenlere baklava ikram etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 28 Mayıs günü yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçim çalışmalarını sürdürdüğü Bursa´da, dün gece basketbol oynamak için Nilüfer ilçesindeki bir basketbol sahasına giderek ilk kez oy kullanacak gençlerle buluştu. Varank burada tek pota 3'e 3 basketbol maçı yaptı. Vatandaşların da ilgiyle izlediği maç sonrası Bakan Varank, gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İlk defa oy kullanan genç arkadaşlarımızla basket oynadık, nasıl basketleri isabetliyse oyları da isabetli olsun diye. Gençler çok başarılı ve enerjileri yüksek. Ama bu enerjilerini diri tutmak lazım" diyerek gençlere ve karşılamayı izleyenlere baklava ikram etti.

Maçın ardından parkta bulunan grafiti köşesine giderek sprey boya ile Türk Bayrağı çizen Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş harflerini de yazarak alkış aldı. AK Parti Bursa Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk de Varank´a eşlik etti. Daha sonra kokoreç tezgahının başına geçen Bakan Varank, maçı izleyen vatandaşlarla gençlere kokoreç ikram etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-05-20 12:49:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.