Ailesinin Bursa'da kayıp başvurusunda bulunduğu Merve, Adana'da bulundu

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Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)BURSA'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan Merve Dilara Ş.´nin (22), Adana'da bir arkadaşın yanında kaldığı ortaya çıktı. Hakkında yapılan kayıp haberlerinin ardından ailesine telefonla ulaşan Merve Dilara Ş., gelen ağabeyleriyle ailesinin yaşadığı Yozgat'a gitti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olduktan sonra bu kentte yaşamını sürdüren Yozgatlı Merve Dilara Ş.´den 4 gündür haber alamayan ailesi, kente geldi. Ağabeyleri kaldığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi´ndeki evinde Merve´yi bulamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Merve Dilara Ş., hakkında yapılan kayıp haberlerinin ardından ailesine telefonla ulaşarak, Adana'da bir arkadaşının evinde kaldığını söyledi. Bunun üzerine bu kente giden ağabeyleri, Merve Dilara Ş. ile birlikte Yozgat'a gitti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2023-05-24 14:28:43



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