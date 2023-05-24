Oğullarını götürdükleri hastaneden dönerken kazada ölen anne toprağa verildi

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'da, eşi Rafet Koca (45) ile hasta oğullarını götürdükleri hastaneden dönerken, kazada hayatını kaybeden Emine Koca (44), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Balıkesir-Bursa kara yolunun Karacabey ilçesi girişinde meydana geldi. Emine ve Rafet Koca çifti, hasta oğulları Yunus'u (16) sabah saatlerinde kent merkezindeki hastaneye götürdü. Yunus'un tedavisinin ardından Mustafakemalpaşa ilçesindeki evlerine doğru yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Rafet Koca yönetimindeki 16 SP 020 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü. Kazada, Koca çiftiyle oğulları Yunus yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Koca, kurtarılamadı.

Emine Koca, bugün Mustafakemalpaşa ilçesindeki Cevizli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Adile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tedavisi süren baba ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2023-05-24 18:00:27



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