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İki grup arasında çıkan kavgada öldürüldü

DHA

İki grup arasında çıkan kavgada öldürüldü


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Nilüfer ilçesinde borç meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada Onur Başar (40), tabanca ile vurularak öldürüldü.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında 23 Nisan Mahallesi´nde meydana geldi. İki grup arasında borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada H.D.'nin (27) tabancasından çıkan kurşun, Onur Başar'ın karnına isabet etti. Başar kanlar içinde yere yığılırken, H.D. ile yanındakiler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Onur Başar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başar'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, H.D.'yi Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-05-26 11:39:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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