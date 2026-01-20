Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu. Kemalpaşa Mahallesi Çavuşdayı Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Ş.K'den (38) haber alamayan yakınları, kontrol etmek için eve girdi. Ş.K'yi yatağında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Ş.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.K'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

