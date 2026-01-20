Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 16:40 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:40
        Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Kemalpaşa Mahallesi Çavuşdayı Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Ş.K'den (38) haber alamayan yakınları, kontrol etmek için eve girdi.

        Ş.K'yi yatağında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Ş.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ş.K'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

