İki grup arasında çıkan kavgada öldürüldü (2)

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CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde borç meselesi yüzünden çıkan, Onur Başar'ın yaşamını yitirdiği kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Onur Başar'ın arkadaşlarıyla birlikte olay yerine geldiği ve H.D.'nin de arasında olduğu diğer şüphelilerle bir süre tartıştığı görüldü. Yaşanan tartışma arbedeye dönüşürken, Başar'ın vurulması ile şüphelilerin kaçtığı anlar da görüntülerde yer aldı. (DHA)

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-05-26 12:49:12



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