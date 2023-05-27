Eniştesini, çocuklarının gözleri önünde öldüren kayınbiradere `iyi hal´ ve `tahrik´ indirimi



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da ablasıyla tartışan eniştesi Ahmet Kandemir´i (35), 9 ve 14 yaşlarındaki yeğenlerinin gözü önünde pompalı tüfekle vurarak öldüren Mustafa Yılmaz´ın (33) yargılandığı davada karar verildi. Mahkemenin vereceği karara saygılı olacağını belirtip, tahliyesini isteyen Yılmaz´a, önce, `kasten adam öldürmek´ suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, iyi hal ve tahrik indirimi uygulayıp, cezayı 16,5 yıla düşürdü.

Olay, geçen yıl şubat ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde yaşayan G.K, eşi ile tartıştıktan sonra 2 çocuğunu da yanına alarak annesinin evine gitti. Bir süre sonra Ahmet Kandemir de eşi ile çocuklarını geri getirmek için kayınvalidesinin evine geldi. Burada çift arasında çıkan tartışmaya Kandemir'in kayınbiraderi Mustafa Yılmaz da dahil oldu. Çıkan kavgada Yılmaz, evdeki pompalı tüfekle eniştesine ateş etti. Çocuklarının gözü önünde vurulan Ahmet Kandemir, olay yerine hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mustafa Yılmaz jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

`AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİL, KORKUTMAKTI´

Bursa 9´uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında `Kasten adam öldürmek´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mustafa Yılmaz, ilk duruşmada yaptığı savunmada, "Olay günü ablam ve çocukları bizde olduğu için eniştem tüfekle içeri girdi. Ben de ani bir refleksle tüfeği elinden aldım ve ayaklarına doğru ateş ettim. Amacım öldürmek değil, korkutmaktı" dedi. İkinci duruşmada detaylı savunma yapacağını belirten Mustafa Yılmaz, hakimin, "Evde iki tüfek vardı. Diğeri kimindi?" sorusuna ise "Bu tüfeği beslediğim güvercinlere zarar veren atmaca için bulunduruyordum" dedi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Yılmaz ile maktul Ahmet Kandemir'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapmayan Yılmaz, mahkemenin vereceği karara saygılı olacağını belirtip, tahliyesini istedi. Avukatı da müvekkilinin, kendisini ve ailesini korumak için müdahale ettiğini savunarak, tahliyesini talep etti. Yılmaz´ı önce `Kasten adam öldürmek´ suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, iyi hal ve tahrik indirimi uygulayıp, cezayı 16,5 yıla düşürerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2023-05-27 11:04:32



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