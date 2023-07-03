20 kişiyle gittikleri Londra'daki olimpiyattan 16 ödülle döndüler



Semih ŞAHİN-Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da düzenlenip, 45 ülkeden 225 projenin yarıştığı Uluslararası Greenwich Olimpiyatları'na, Bursa'dan katılan 20 kişilik ekip, çeşitli katogorilerde 1 altın, 3 gümüş, 9 bronz madalya ile 3 mansiyon ödülü aldı.

Londra'daki Kuzey Londra Gramer Okulu'nda, öğrencilerin yerel bilimsel araştırmasını geliştirme, keşiflerine yardımcı olma ve öğrencilerin ekip ruhuna dayalı çalışmalarını geliştirmesi adına, Uluslararası Greenwich Olimpiyatları düzenlendi. Olimpiyatlara, robot ve proje kategorilerinde 45 ülkeden 225 proje katıldı. Bursa'daki özel bir okulun 7'nci sınıfı öğrencileri de Türkiye'yi temsil etmek için olimpiyatlardaki yerini aldı. 20 kişilik ekiple 2 enerji, 1 çevre, 1 eğitim ve 1 dövüş robotu kategorisinde olimpiyatlara katılan ekip, 1 altın, 3 gümüş, 9 bronz madalya ile 3 mansiyon olmak üzere toplam 16 ödül aldı. Yarışmalara 8 yıldır sürekli olarak katıldıklarını belirten Bilişim Teknolojisi Öğretmeni Salih Güngör, öğrencilerinin bu süre içinde robotik yarışma dallarında toplam 25 farklı derece yaptığını belirtti.

'MADALYA KONUSUNDA LİDERİZ'

Türkiye'yi Londra'da başarıyla temsil etmekten gurur duyduğunu dile getiren Güngör, "Olimpiyatlar, bu yıl içinde 5'nci yarışmamızdı. Öğrencilerimiz bu sene, Boğaziçi Üniversitesi'nde birinci oldular. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde jüri özel ödülü aldılar. Sene başında ise Romanya Bükreş'te düzenlenen Avrupa Robot Yarışması'ndan 3'üncülük ödülüyle dönüp, Londra Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandık. Bu yarışmada ise madalya konusunda lideriz. 1 altın, 3 gümüş, 9 bronz ve 3 mansiyon ödülü aldık. Önümüzdeki yıllarda da yarışmalara katılmayı düşünüyoruz. Dünya robot yarışması var; Japonya'da, Tokyo'da düzenlenecek. Ona da katılacağız. Sporcular, sürekli olimpiyatlara katılmak isterler. Biz de bunu bir spor faaliyeti olarak görüyoruz. Burada çocuklar bilim ve robot yarışmalarına katılıyor. Olimpiyatlarda yer alarak ülkemizi temsil etmek istiyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİK'

7'nci sınıf öğrencisi Ege Erotçu da "Enerji grubundaydık. Projemiz, bir güneş paneli grafen sayesinde hem sudan hem de güneşten elektrik elde edebiliyor. Fen dersimizde, dünyada kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyadaki toplam enerji kullanımının sadece yüzde 6'sı olduğunu öğrendik. Biz de bu sayının çok azaldığını düşünerek Salih hocamıza danıştık. Onun yardımlarıyla böyle bir proje geliştirme kararı aldık. Grafen maddesini incelerken, grafen kağıtlarının üzerine yanlışlıkla su döktük. Bu su dökme işleminden sonra fark ettik ki; grafen, suyun içerisindeki iyonlarla etkileşime girerek aynı zamanda enerji de üretebiliyordu. Bu enerjiyi elektriğe çevirerek, böyle bir proje yaptık. Yarışma gayet iyi geçti. Türkiye'yi temsil ettik. Milli gururla birlikte gelen duygular da var. Tatlı bir yarışma olarak geçti. Bizim takımımız, bronz madalya aldı. Madalya aldıktan sonra Türkiye'ye döndük. Diğer takımlardan altın, gümüş madalya alan arkadaşlarımız var. 45 ülkenin içerisinde Türkiye'yi temsil eden sadece biz vardık" diye konuştu.

'EN KALABALIK KATEGORİDE 3'ÜNCÜLÜK ALDIK'

Sınır hatlarında kullanılması için tasarladıkları askeri robot ile olimpiyatlara katıldıklarını belirten öğrenci Nehir Kanat ise "İçerisinde termal kamera var. Isı yoluyla canlıları tespit edebiliyoruz. 360 derece döner kamera sayesinde her yeri görüyoruz. Bu da bizim için bir avantaj. Uygulama üzerinden özel olarak tasarlanan gözlüğe de bağlanabiliyor. Yarışma güzel geçti. Eğlenceliydi, heyecanlıydı. En kalabalık kategoride 3'üncülük aldık. Bizim için büyük bir başarı" dedi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Yiğithan HÜYÜK

2023-07-03 12:06:59



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