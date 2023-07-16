Bursa'da, buğday tarlasında çıkan yangın ormana ilerliyor

Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)BURSA´nın Yenişehir ilçesinde buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormana doğru ilerleyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yenişehir ilçesi Kavaklı Mahallesi´ndeki bir buğday tarlasında bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü´ne ait ekipler sevk edildi. Yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´ne bağlı ekipler de destek veriyor. Ekipler, alevlerin Menteşe Mahallesi´ndeki ormana sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Yenişehir Mine AK

2023-07-16 15:33:03