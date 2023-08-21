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        Tartıştığı kişiyi, 'Ağabey, sen bana yanlış yaptın' diyerek vurup, kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:36
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        Tartıştığı kişiyi, 'Ağabey, sen bana yanlış yaptın' diyerek vurup, kaçtı
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        Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da kıraathanede çıkan tartışmada tabancayla vurulan Turan Özdemir (57), yaralandı. "Ağabey, sen bana yanlış yaptın" deyip, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Kıraathanede oturan Turan Özdemir ile yanına gelen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabanca ile 3 el ateş etti. Kurşunlardan birinin sağ bacağına isabet ettiği Özdemir yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken, görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırganın, "Ağabey, sen bana yanlış yaptın" dedikten sonra Özdemir'e ateş ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

        2023-08-21 13:35:54

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