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        Bursa'da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:39 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:40
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        Bursa'da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
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        Yiğithan HÜYÜK/GÜRSU (Bursa), (DHA)BURSA'da otomobilin yolcu minibüsüne çarptığı kazada Kenan Uğurlu (44) ile Sevim Akman (61) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı; o anlar kameraya yansıdı.

        Kaza, 20 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında Gürsu ilçesi Hasanköy Mahallesi´nde meydana geldi. M.A. (35) idaresindeki 06 GE 4265 plakalı otomobil, Kenan Uğurlu'nun kullandığı 16 TCL 95 plakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu minibüsüne çarptı. Kazada sürücü Uğurlu hayatını kaybetti, M.A., Sevim Akman, F.A. (37) ve M.E. (67) yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan Sevim Akman, kurtarılmadı. Kenan Uğurlu'nun cenazesi Yalova'da, Sevim Akman'ın cenazesi ise Konya'da defnedildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gürsu Yiğithan HÜYÜK

        2023-08-22 14:38:20

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