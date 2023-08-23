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        BURSA'DA ORMAN YANGINI (5)  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 02:33 Güncelleme: 23.08.2023 - 02:33
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        BURSA'DA ORMAN YANGINI (5)  
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        BURSA VALİSİ DEMİRTAŞ: YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIBilecik´in Osmaneli ilçesi Dereyörük köyünde çıkan ve Bursa´nın Yenişehir ilçesindeki Hayriye Mahallesi´ne de sıçrayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin karadan müdahalesinin sabaha kadar devam edeceği, havadan müdahalenin ise ancak günün aydınlanmasıyla başlayacağı öğrenilirken bölgedeki Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyelerinden ikisi tedbir amaçlı boşaltıldı. Yenişehir ilçesi kırsal Hayriye Mahallesi'nde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde incelemede bulunan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Demirtaş, "Yenişehir'deki yangın da kısmen kontrol altına alındı. Geri kalan kısmı için de arkadaşlarımız büyük bir gayret gösteriyorlar. İnşallah orayı da kontrol altına almayı hedefliyoruz. Ciddi bir sıkıntı şu an yok. Bu gece inşallah bunu sonuçlandıracağız. Yangın yaklaşık 50 hektar alanda etkili oldu. Çok şükür yaralı veya can kaybımız yok. Zaten sağ olsun yaklaşık 100'e yakın araçla, 500 personelimizle, belediyelerimizin, AFAD'ın, DSİ'nin, Karayollarının tüm araç ve gereçleri şu an burada. Büyükşehrimizin tüm itfaiye araçları tamamen burada. Bursa'daki arkadaşlarımız, aynı şekilde Bilecik'teki arkadaşlarımız çok büyük bir gayret gösteriyorlar. Yangının daha fazla büyümemesi için ciddi bir gayret gösterdiler" açıklamasında bulundu. (DHA)Görüntü Dökümü

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        -Termal kamera ile yangının takip edilmesi

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş´ın açıklamasıHaber-Kamera: Mine AK/ YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Yenişehir Mine AK

        2023-08-23 02:33:02

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