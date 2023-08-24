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        GÖĞSÜNDEN VURULDU; YARALI HALDE MARKETE SIĞINDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 03:01 Güncelleme: 24.08.2023 - 03:01
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        GÖĞSÜNDEN VURULDU; YARALI HALDE MARKETE SIĞINDI
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        BURSA´da cadde ortasında tartıştığı kişi tarafından tabancayla göğsünden vurulan yabancı uyruklu Muhammed Elhalef(27), markete sığınarak kurtuldu. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Kasımefendi Caddesi´nde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Elhalef ile caddede karşılaştığı ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada şüpheli, tabancayla Muhammed Elhalef´e ateş açtı. Şüphelinin açtığı ateş ile göğsünden vurulan Elhalef, yaralı olarak çevrede bulunan bir markete sığındı. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Muhammed Elhalef, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

        ----------------------------------

        -Yaralının sığındığı market

        -Olayın yaşandığı cadde

        -Polis ekiplerinin olay yerinde incelemede bulunması

        -Yaralının hastaneye getirilmesiHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-24 03:00:48

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