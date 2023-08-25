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        Gölde boğulan Yusuf, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:18 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:19
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        Gölde boğulan Yusuf, son yolculuğuna uğurlandı
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        Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'da girdiği İznik Gölü'nde boğulan Yusuf Baran Akdeniz'in (8) cenazesi, toprağa verildi.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Göllüce mevkisinde meydana geldi. Ailesi ile piknik yapmak için İznik Gölü kıyısına giden Yusuf Baran Akdeniz, suya girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Balıkçılar çocuğu kurtarmak için suya atlarken; olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada anne Özlem ile baba Mustafa Akdeniz, fenalaştı. Yusuf'un cansız bedeni, balıkçılar tarafından gölden çıkartıldı.

        Yusuf Baran Akdeniz´in cenazesi, bugün Yenişehir Çınarlı Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Hasan BOZBEY

        2023-08-25 15:17:59

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