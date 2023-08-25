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        İznik Gölü'ne giren yaşlı adam, boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 21:43 Güncelleme: 25.08.2023 - 21:44
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        İznik Gölü'ne giren yaşlı adam, boğuldu
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        Hasan BOZBEY/ İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'da, İznik Gölü'ne girdikten sonra gözden kaybolan Ahmet Kavas (80), ekipler tarafından ölü olarak sudan çıkarıldı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında İznik Gölü Atiye sapağı mevkisinde meydana geldi. Sıcak havadan bunalarak suya giren Ahmet Kavas'ın bir süre sonra çırpındığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu cansız bedenine ulaşılan Kavas, sudan çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa HASAN BOZBEY

        2023-08-25 21:42:50

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