Sokak lambası yuva oldu, kuş yumurtalarını gören bakım ekibi direğe yenisini taktı

Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)BURSA'da sokak aydınlatma direkleri için yapılan bakım çalışmaları sırasında yanmayan lambanın içinde kuş yumurtaları gören ekip, yuvanın zarar görmemesi için direğe yeni bir lamba taktı.

Güney Marmara´da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ ekipleri, Vatan Mahallesi Bakırcı Sokak'ta yaptığı sokak aydınlatma sistemlerinin bakım ve yenileme çalışmalarında, bir aydınlatma direğinin lambasını değiştirmek istedi. Ancak ekipler, lambaya bir kuşun yuva yaptığını, içinde yumurtalar olduğunu görünce, iş planlarını anında değiştirdi. Ekipler, kuş yuvasının zarar görmemesi aynı direğe farklı bir lamba taktı. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2023-08-30 17:02:57