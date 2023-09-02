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        Karacabey Belediyespor - Bursaspor: 2-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 23:05 Güncelleme: 02.09.2023 - 23:06
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        Karacabey Belediyespor - Bursaspor: 2-0
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        Yasin KESKİN /KARACABEY,(Bursa),(DHA)-STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Burak Akdağ, Sezgin Şahbaz, Kurtuluş Aslan

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan Fatih Tultak, Mehmet Bağlı (Dk. 84 Ömer Faruk Yücel), Ersel Aslıyüksek (Dk. 70 Ali Aydemir), Burak Aydın (Dk. 59 Selimcan Temel), Berat Satılmış, Rasimcan Değirmenci, Özgür Güler, Onur Öztonga, Alperen Özşahin, Sinan Akaydin (Dk. 84 Ata Kurtuluş)

        BURSASPOR: Canberk Yurdakul Furkan Emre Ünver (Dk. 37 Yusuf Sertkaya), Ozan İsmail Koç, Ertuğrul Kurtuluş, Bilal Güney, Berat Altındiş, Çağatay Yılmaz, Ömer Turan Görgüç (Dk. 37 Yusuf Sertkaya), Eren Tunalı (Dk. 37 Mustafa Genç), Barış Dalkıran, Yiğit Fidan

        GOLLER: Dk. 23 Ersel Aslıyüksek, Dk. 90+3 Berat Satılmış (Karacabey Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Ersel Aslıyürek, Berat Satılmış, Mehmet Bağlı, Ata Kurtuluş (Karacabey Belediyespor) Berat Altındiş, Ertuğrul Kurtuluş, Eren Güler, Bilal Güney, Barış Dalkıran (Bursaspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 2´nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor sahasında konuk ettiği Bursaspor´u 2-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

        2023-09-02 23:04:10

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