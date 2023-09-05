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        Kayıp elektrik teknisyeni çay kenarında ölü bulundu

        BURSA'nın Yenişehirilçesinde,Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatında elektrik teknisyeni olarak çalışan ve 2 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Abdullah Aydın'ın çay kenarında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 18:27 Güncelleme: 05.09.2023 - 18:28
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        Kayıp elektrik teknisyeni çay kenarında ölü bulundu
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        BandırmaBursaYenişehirOsmaneli YHT inşaatının Yenişehir'deki şantiyesinde elektrik teknisyeni olarak çalışan Abdullah Aydın, 2 gün önce kayboldu. Çalışanların ihbarı üzerine AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı. 2 gün süren aramaların ardından Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çalıştığı şantiyeye yaklaşık 3 kilometre uzaktaki Göksü Çayı'nın kenarında bulunan Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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