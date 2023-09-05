Kayıp elektrik teknisyeni çay kenarında ölü bulundu (2)- Yeniden
BURSA'nın Yenişehirilçesindeiki gündür kayıp olarak aranan elektrik teknisyeni Abdullah Aydın'ın çay kenarında cansız bedeni bulundu.
Yenişehir'de bir şantiyede elektrik teknisyeni olarak çalışan Abdullah Aydın, 2 gün önce kayboldu. İş yeri arkadaşlarının ihbarı üzerine AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı. 2 gün süren aramaların ardından Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çalıştığı şantiyeye yaklaşık 3 kilometre uzaktaki Göksü Çayı'nın kenarında bulunan Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.