Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kayıp elektrik teknisyeni çay kenarında ölü bulundu (2)- Yeniden

        BURSA'nın Yenişehirilçesindeiki gündür kayıp olarak aranan elektrik teknisyeni Abdullah Aydın'ın çay kenarında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:55 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp elektrik teknisyeni çay kenarında ölü bulundu (2)- Yeniden
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yenişehir'de bir şantiyede elektrik teknisyeni olarak çalışan Abdullah Aydın, 2 gün önce kayboldu. İş yeri arkadaşlarının ihbarı üzerine AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı. 2 gün süren aramaların ardından Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çalıştığı şantiyeye yaklaşık 3 kilometre uzaktaki Göksü Çayı'nın kenarında bulunan Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yağmur İstanbul'a indi
        Yağmur İstanbul'a indi
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri

        Benzer Haberler

        Kayıp elektrik teknisyeni çay kenarında ölü bulundu
        Kayıp elektrik teknisyeni çay kenarında ölü bulundu
        Bursa'da 4 sanık, parasını alıp darbettikleri kişinin görüntülerini kaydetm...
        Bursa'da 4 sanık, parasını alıp darbettikleri kişinin görüntülerini kaydetm...
        Bursa'da 3 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu
        Bursa'da 3 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu
        Bursa Textile Show Fuarı 10. kez kapılarını açtı
        Bursa Textile Show Fuarı 10. kez kapılarını açtı
        Mudanya Mütarekesi 2023 Barış Yolu Ödülü Türkiye Kadın Milli Voleybol Takım...
        Mudanya Mütarekesi 2023 Barış Yolu Ödülü Türkiye Kadın Milli Voleybol Takım...
        Mudanya'da ağaçlık alanda çıkan kısa sürede söndürüldü
        Mudanya'da ağaçlık alanda çıkan kısa sürede söndürüldü