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        Bursa'da engelli gencin başına silah dayayıp, darbeden 2 şüpheli tutuklandı

        BURSA'da'kızmeselesi' nedeniyle tartıştıkları zihinsel engelli E.S.'nin (22) başına silah dayayıp, ardından darbeden Suriye uyruklu S.A. (16) ile İ.E. (17), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 11.09.2023 - 18:58
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        Bursa'da engelli gencin başına silah dayayıp, darbeden 2 şüpheli tutuklandı
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        Olay, 4 Eylül'de Karacabey ilçesinde Esentepe Mahallesi Çamlık Parkı'nda meydana geldi. Yüzde 60 zihinsel engelli E.S., sosyal medyadan kız arkadaşıyla yazıştığını iddia eden Suriye uyruklu S.A. ve İ.E. ile parkta buluştu. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüpheliler, E.S.'nin başına silah dayayıp, darbetti. Bu sırada şüphelilerin bir arkadaşı da yaşananları, cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. E.S.'yi döven şüpheliler, daha sonra kaçtı. E.S.'nin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.S., tedavisinin ardından taburcu edildi. E.S.'nin şikayeti sonrası polis, 6 Eylül'de S.A. ile İ.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

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