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        Domuz avında yanlışlıkla arkadaşlarını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

        BURSA'nınOrhaneliilçesinde domuz avında hareketliliğin yaşandığı çalılığa doğru ateş eden Nail Akın (72), arkadaşları Tahsin Şen (27) ile Ergün Aslan'ı (43) vurdu. Şen yaşamını yitirirken, Aslan ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 12:27 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:30
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        Domuz avında yanlışlıkla arkadaşlarını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
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        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi´nde meydana geldi. Ormanda arkadaşları Tahsin Şen ve Ergün Aslan ile domuz avına çıkan Nail Akın, çalılıklarda hareketlilik yaşanınca tüfekle ateş etti. Bu sırada çalılığın arkasındaki Şen ile Aslan vuruldu. Göğsünden yara alan evli ve 2 çocuk babası Tahsin Şen olay yerinde hayatını kaybetti, Ergün Akın ise ağır yaralandı. Nail Akın´ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ergün Aslan, ambulansla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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