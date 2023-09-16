Borç- alacak kavgasında sırtından bıçaklamıştı; tutuklandı BURSA´nınİnegöl ilçesinde kendisine borcu olan Okan B.'yi bıçakla yaralayan Rüstem Bilgili (49) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURSA´nınİnegöl ilçesinde kendisine borcu olan Okan B.'yi bıçakla yaralayan Rüstem Bilgili (49) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 11.30 sıralarında Cuma Mahallesi Uzun Sokak´ta meydana geldi. Rüstem Bilgili, iddiaya göre, alacaklı olduğu Okan B. ile karşılaşınca parasını istedi. İkili arasından çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rüstem Bilgili, Okan B.'yi sırtından bıçakladı. Okan B., arkadaşları tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan Okan B.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Rüstem Bilgili ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rüstem Bilgili, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.