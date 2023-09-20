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        Yelkenkanatlar çarpıştı; 1 pilot öldü, 1 pilot yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:40
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        Yelkenkanatlar çarpıştı; 1 pilot öldü, 1 pilot yaralı (2)
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        BURSA'DATOPRAĞAVERİLDİ

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde, iki yelkenkanatın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden pilot Tolga Kandilli'nin (52) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Bursa'ya getirildi. Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Türk Hava Kurumu (THK) Kayyım Heyeti Başkanı Ali Yüksel, THK Kayyım Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldız'ın yanı sıra Kandilli'nin aile bireyleri, yakınları ve sevenleri katıldı.

        Evli ve 4 çocuk babası Tolga Kandilli, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA,

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