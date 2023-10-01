Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Minibüs beklerken otomobil çarpan yaya öldü, sürücü kaçtı

        BURSA'dakavşaktaminibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na (54) otomobil çarptı. İslamoğlu hayatını kaybetti, sürücü aracı ile kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:21 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüs beklerken otomobil çarpan yaya öldü, sürücü kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'dakavşaktaminibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na (54) otomobil çarptı. İslamoğlu hayatını kaybetti, sürücü aracı ile kaçtı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy Kavşağı'nda meydana geldi. Çiftçilik yapan Ali İhsan İslamoğlu, ilçe merkezine gitmek için kara yolundaki kavşakta minibüs beklemeye başladı. İznik istikametinden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 34 GLK 879 plakalı beyaz renkli otomobil, İslamoğlu'na çarptı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin çarpmasıyla savrulan İslamoğlu, reklam tabelasına çarptıktan sonra yol kenarındaki zeytinliğe düştü. Sürücü otomobili ile olay yerinden kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen İslamoğlu'nun cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Yağış nedeniyle yoldan çıkan otobüs, ağaçlığa girdi; 2 yaralı
        Yağış nedeniyle yoldan çıkan otobüs, ağaçlığa girdi; 2 yaralı
        Bursa'da yoldan çıkan otobüsteki 2 yolcu yaralandı
        Bursa'da yoldan çıkan otobüsteki 2 yolcu yaralandı
        6 Şubat depreminin fotoğraflarını, uzayda 28 bin kilometre hızla giden uzay...
        6 Şubat depreminin fotoğraflarını, uzayda 28 bin kilometre hızla giden uzay...
        Otomobil sporcusu Mert Becce, Avrupa'da şampiyonluk için umutlu
        Otomobil sporcusu Mert Becce, Avrupa'da şampiyonluk için umutlu
        BURSA'DA, İLAHİYATÇI- İSLAM HUKUKÇUSU HAYRETTİN KARAMAN'A VEFA PROGRAMI
        BURSA'DA, İLAHİYATÇI- İSLAM HUKUKÇUSU HAYRETTİN KARAMAN'A VEFA PROGRAMI