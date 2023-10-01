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        Karacabey Belediyespor - Kırşehir FSK: 3-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 22:39 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:40
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        Karacabey Belediyespor - Kırşehir FSK: 3-0
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        STAT:Mustafa FehmiGerçeker Stadyumu

        HAKEMLER: Safa Yılmaz, Sedat Etik, Burak Sami Şad

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Alperen Özşahin (Dk. 89 Abdullah Balikuv), Rasimcan Değirmenci, Fatih Tultak, Özgür Güler, Mehmet Bağlı, Onur Öztonga (Dk. 78 Selimcan Temel), Burak Aydın (Dk. 70 Ömer Faruk Yücel), Barış Çelik, Ali Aydemir (Dk. 70 Yiğithan Şengin), Ersel Aslıyüksek (Dk. 89 Ahmet Memiş)

        KIRŞEHİR FSK: Kadem Yaşar, Mehmet Ersavaş, Mert Özyıldırım, Cerem Talha Dinçer (Dk. 87 Hüseyin Can Öztürk), Furkan Tütüncü, Ali Okur (Dk. 75 Gökdeniz Varol), Muhammet Yazıcı, Cihat Aktaş, Hüseyin Ekici (Dk. 46 Sergen Yatağan), Görkem Akdere (Dk. 60 Tolga Şahin), Abdülkadir Kuzey

        GOLLER: Dk.48 Ersel Aslıyüksek (P), Dk.57 Burak Aydın, Dk.72 Yiğithan Şengin (KARACABEY BELEDİYESPOR)

        SARI KARTLAR: Mehmet Bağlı (KARACABEY BELEDİYESPOR) - Cerem Talha Dinçer, Ali Fırat Okur, Furkan Tütüncü, Sergen Yatağan (KIRŞEHİR FSK)

        TFF 2'nci Lig´in 5'inci haftasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü´nü 3-0 mağlup etti.

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