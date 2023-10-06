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        Halk otobüsü sürücüsü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, fenalaşıp bayılan yolcuyu özel halk otobüsü sürücüsü hastaneye yetiştirdi. O anlar, otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:42 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:45
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        Halk otobüsü sürücüsü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, fenalaşıp bayılan yolcuyu özel halk otobüsü sürücüsü hastaneye yetiştirdi. O anlar, otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl-Akhisar yolu üzerinde meydana geldi. 16 M 06069 plakalı özel halk otobüsüne binen bir yolcu, inmek istediği sırada fenalaştı. Otobüsün durağa yanaşıp, kapısını açmasını bekleyen yolcu bir anda bayıldı. Diğer yolcuların tutarak yere düşmesini engellediği yolcu, otobüs sürücüsü Naci Kalkan, tarafından hemen İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık ekiplerince  sedyeye alınan yolcu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, fenalaşıp yere düşmek üzere olan yolcuyu diğer yolcuların otobüse çektikleri, sürücü Naci Kalkan'ın duraklara uğramadan hastaneye gittiği anlar yer aldı.

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