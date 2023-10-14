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        Sahibinin tadilat yaptığı ağılda yangın çıktı; 44 küçükbaş öldü

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde, sahibi tarafından tadilat yapılan ağılda yangın çıktı. Ağıldaki 91 küçükbaştan 44'ü öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:38 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:40
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        Sahibinin tadilat yaptığı ağılda yangın çıktı; 44 küçükbaş öldü
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        BURSA'nın Karacabey ilçesinde, sahibi tarafından tadilat yapılan ağılda yangın çıktı. Ağıldaki 91 küçükbaştan 44'ü öldü.

        Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ortasarıbey köyünde çıktı. Aytaç Erol, kendisine ait ağılda kaynak makinesi ile tadilat yaptığı sırada saman balyaları alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm ağılı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 bin 300 saman balyasının küle döndüğü yangında, ağıl kullanılamaz hale geldi. Ağılda bulunan 91 küçükbaştan 44'ü öldü. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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