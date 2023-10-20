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        Bisiklet hırsızlarının rahat tavırları kamerada

        BURSA'dabir esnafın iş yerinin karşısına bıraktığı bisiklete binip, kaçan 1'i çocuk, 2 kişinin rahat tavırları, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 18:02 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:05
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        Bisiklet hırsızlarının rahat tavırları kamerada
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        BURSA'dabir esnafın iş yerinin karşısına bıraktığı bisiklete binip, kaçan 1'i çocuk, 2 kişinin rahat tavırları, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Emlakçılık yapan Ayhan Y.'nin iş yerinin karşısındaki ağacın önüne bıraktığı bisikleti, yolda yürüyen 2 kişi tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımda yürüyen 1'i çocuk, 2 kişinin ağacın altında duran bisikleti görüp, yollarını değiştirdikleri, etrafı kolaçan ettikten sonra rahat tavırlarla bisiklete binip, uzaklaştıkları görüldü.

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