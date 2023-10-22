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        Karacabey Belediyespor - Esenler Erokspor: 0-2

         

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:05
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        Karacabey Belediyespor - Esenler Erokspor: 0-2
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        STAT:MustafaFehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Süleyman Bahadır, O. Burak Akduman, Volkan Esen

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan- Fatih Tultak (Dk.46 Ahmet Memiş), Selimcan Temel, Mehmet Bağlı (Dk.46 Berke Özgün), Ersel Aslıyüksek, Ömer Faruk Yücel, Özgür Güler (Dk.76 Abdullah Balikuv), Onur Öztonga, Ali Aydemir (Dk.60 Yiğithan Şengil), Alperen Özşahin, Sinan Akaydın (Dk.87 Ata Kurtuluş)

        ESENLER EROKSPOR: Ercüment Kafkasyalı- Sertaç Çam (Dk.75 Ali Yavuz Kol), Sefa Narin (Dk.83 Taygun Vurgun), Onur Eriş, Emir Şenocak (Dk.71 Kemal Tokak), Serdar Cansu, Enes Kayar (Dk.71 Alper Kahraman), Abuzer Gaffar Toplu (Dk. 71 İdris Furat), Nafican Yardımcı, Yusuf Akyel, Onur Akbay

        GOLLER: Dk.16 Emir Şenocak, Dk.39 Serdar Cansu (Esenler Erokspor)

        SARI KARTLAR: Ersel Aslıyürek(Karacabey Belediyespor), Kemal Tokak(Esenler Erokspor)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 10'uncu hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor´a 2-0 mağlup oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Karacabey - Yasin KESKİN

        2023-10-22 17:01:24

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