Karacabey Belediyespor - Esenler Erokspor: 0-2
STAT:MustafaFehmi Gerçeker
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, O. Burak Akduman, Volkan Esen
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan- Fatih Tultak (Dk.46 Ahmet Memiş), Selimcan Temel, Mehmet Bağlı (Dk.46 Berke Özgün), Ersel Aslıyüksek, Ömer Faruk Yücel, Özgür Güler (Dk.76 Abdullah Balikuv), Onur Öztonga, Ali Aydemir (Dk.60 Yiğithan Şengil), Alperen Özşahin, Sinan Akaydın (Dk.87 Ata Kurtuluş)
ESENLER EROKSPOR: Ercüment Kafkasyalı- Sertaç Çam (Dk.75 Ali Yavuz Kol), Sefa Narin (Dk.83 Taygun Vurgun), Onur Eriş, Emir Şenocak (Dk.71 Kemal Tokak), Serdar Cansu, Enes Kayar (Dk.71 Alper Kahraman), Abuzer Gaffar Toplu (Dk. 71 İdris Furat), Nafican Yardımcı, Yusuf Akyel, Onur Akbay
GOLLER: Dk.16 Emir Şenocak, Dk.39 Serdar Cansu (Esenler Erokspor)
SARI KARTLAR: Ersel Aslıyürek(Karacabey Belediyespor), Kemal Tokak(Esenler Erokspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 10'uncu hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor´a 2-0 mağlup oldu.
DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Karacabey - Yasin KESKİN
2023-10-22 17:01:24