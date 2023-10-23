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        Minibüs önce ticari taksiye sonra kaldırıma çıkarak biri hamile kadın 3 kişiye çarptı

        BURSA´da,kavşaktan dönüş yapan ticari taksiyle çarpışan minibüs savrularak kaldırımda yürüyen 4 aylık hamile Zeynep Süleyman ile 2 kişiye çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 02:29 Güncelleme: 23.10.2023 - 02:29
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        Minibüs önce ticari taksiye sonra kaldırıma çıkarak biri hamile kadın 3 kişiye çarptı
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        BURSA´da,kavşaktan dönüş yapan ticari taksiyle çarpışan minibüs savrularak kaldırımda yürüyen 4 aylık hamile Zeynep Süleyman ile 2 kişiye çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ulu Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi´nde meydana geldi. Ulu Mahallesinden İstanbul Caddesi istikametine dönüş yapan Hasan M. idaresindeki 16 T 0032 plakalı ticari taksi, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 BH 040 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, kaldırımda yürüyen 4 aylık hamile Zeynep Süleyman ve aynı aileden Hannan Sido ile Feyzi Sido´ya çarptı.

        ARACI TERK EDİP YAYA OLARAK KAÇTI

        Kazadan sonra minibüsle olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü, yaklaşık 100 metre sonra aracı bırakıp yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Kazada Hannan Sido, Feyzi Sido ve Zeynep Süleyman ile takside bulunan yolcu yaralandı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, Acil Çağrı merkezine haber verildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Yaralılardan 4 aylık hamile olan Zeynep Süleyman'ın bebeği hakkında yapılacak kontrollerin ardından karar verileceği belirtildi. Tedavi altına alınan diğer 3 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise kaçan minibüs sürücüsünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. 

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