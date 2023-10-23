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        Kanseri 2 kez yendi: '4-5 ay ömrün kaldı' dediler, 14 senedir yaşıyorum

        KUZEY KıbrısTürk Cumhuriyeti'nde 2009 yılında meme kanserine yakalanıp, 4-5 ay ömrü kaldığı söylenen ancak ameliyat ile sağlığına kavuşan 3 çocuk annesi Leyla Sert'in (59) hastalığı, 6 yıl sonra döndüğü memleketi Bursa'da yeniden nüksetti. Erken teşhis ve tedaviyle bir kez daha meme kanserini yenen Sert, "Kistler alındı, 2 kere kanseri yendim. '4-5 aylık ömrün kaldı' dediler, 14 senedir yaşıyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:05
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        Kanseri 2 kez yendi: '4-5 ay ömrün kaldı' dediler, 14 senedir yaşıyorum
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        KUZEY KıbrısTürk Cumhuriyeti'nde 2009 yılında meme kanserine yakalanıp, 4-5 ay ömrü kaldığı söylenen ancak ameliyat ile sağlığına kavuşan 3 çocuk annesi Leyla Sert'in (59) hastalığı, 6 yıl sonra döndüğü memleketi Bursa'da yeniden nüksetti. Erken teşhis ve tedaviyle bir kez daha meme kanserini yenen Sert, "Kistler alındı, 2 kere kanseri yendim. '4-5 aylık ömrün kaldı' dediler, 14 senedir yaşıyorum" dedi.

        Leyla Sert, 14 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşarken, sol memesinde bir kitle olduğunu fark etti. Göğüs ağrısı şikayeti de olan Sert, hastaneye gitti. Muayene ve tahlillerin ardından Sert'in her 2 memesinde de kistlerin olduğu, bunların kanser riski taşıdığı ve 1 yıl içerisinde yeniden kontrole gelmesi gerektiği söylendi. Ancak doktora gitmeyi erteleyen Sert'e tekrar hastaneye gittiğinde, meme kanseri teşhisi konuldu. Sol memesindeki kanserli kitle lenf bezlerine de sıçrayan Sert'in hastalığının son evre olduğu tespit edildi. Doktorlarının 4-5 ay ömrü kaldığını söylediği Sert'in, ameliyat ile sol memesi alındı. 6 aylık kemoterapi tedavisiyle kanseri yenen Sert'in hastalığı, 6 sene sonra tekrarladı. Sert, 2015 yılında bir kez daha meme kanserine yakalandı. Sert, erken teşhis ve tedavisinin ardından bir kez daha kanseri yendi.

        'EL MUAYENESİ İLE TESADÜFEN ANLADIM'

        İki kez kanseri yenen Leyla Sert, "Meme kanseri riskim vardı ama geciktirmiştim. 2009 senesinde, 'Eğer kistleriniz varsa, 1 yıl sonra gelin' dediler ama 1 yılı aştım. Hastalığım kansere dönmüş; sol mememe, oradan da lenf bezlerime yayılmış. Evimde otururken kanser olduğumu el muayenesi ile tesadüfen anladım ve doktora gittim. Doktor, bana 4-5 ay ömrüm kaldığını söyledi. Özel doktorun bana verdiği fiyat beni zorlayacağı için, ben de ailemle konuşacağımı söyledim. Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşadığım dönemde devlet hastanesine gittim. Doktor bana, 'Eğer birlikte savaşırsak, bana bırakırsan; 6 ay ömrün uzayabilir' dedi ve böylelikle ameliyat gününü kararlaştırdık" dedi.

        6 SENE SONRA İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDU

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği ameliyatın ardından, memleketi Bursa'ya dönen Sert, tavsiye işle kontrol için Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi´ne gittiğini belirterek, "Burada bir doktorla tanıştık. Doktor dosyalara baktı ve bana, 'Sıfırdan başlayacağız' dedi. Yeniden tetkiklerim yapıldı. 2013 senesinde farklı bir durum gördüler ve takibe aldılar. 2015'in sonuna doğru artık kansere dönmeye başladığına karar verdiler ve 2016 senesinin ocak ayında sağ mememden ameliyat oldum. Kistler alındı, 2 kere kanseri yendim. Biri kanser, diğerini ise kanser başlangıcında yendim. '4-5 aylık ömrün kaldı' dediler, 14 senedir yaşıyorum" diye konuştu.

        'SEVDİĞİM YİYECEKLERİ BIRAKTIM AMA HAYATI BIRAKMADIM'

        Kanser haberini duyduğunda yaşadığı şoku uzun süre atlatamadığını, önce ailesini düşündüğünü söyleyen Sert, hastalığı yenmesinin sırrını ise yaşam sevinci olduğunu belirtti. Çok sevdiği paketli gıdalar ile gazlı içecekleri hayatından çıkardığını söyleyen Sert, "Hiçbir zaman hastalığınızı benimsemeyin. Paketli gıdalardan, stresten, sizin yüzünüze ölecekmişsiniz gibi bakan insanlardan uzak durun. Doktor, 'Şekeri, gazlı içecekleri bırak' dedi. Günde 7,5 litre kola içiyordum. Sevdiğim her şeyi bıraktım ama hayatı bırakmadım. Kanseri 2 kere yendim" dedi.

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