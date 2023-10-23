Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İki ildeki devre mülk dolandırıcılığında 10 gözaltı

        BURSAveYalova'da 16 devre mülk sahibinden, 'Yerlerinizi yüksek fiyata yabancı turistlere satacağız' diyerek, 'tanıtım parası' adı altında ücret alarak dolandıran 10 şüpheli, operasyon ile yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki ildeki devre mülk dolandırıcılığında 10 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSAveYalova'da 16 devre mülk sahibinden, 'Yerlerinizi yüksek fiyata yabancı turistlere satacağız' diyerek, 'tanıtım parası' adı altında ücret alarak dolandıran 10 şüpheli, operasyon ile yakalandı.

        Bursa ve Yalova'da 16 devre mülk sahibi, lüks araçlar ile alınıp götürüldükleri 5 yıldızlı otellerde 'Yerlerinizi yüksek fiyata yabancı turistlere satacağız' denilerek tanıtım ücreti alındığını, 'Hesap hareketlerinizi kontrol edeceğiz' bahanesiyle de cep telefonlarındaki mobil banka hesaplarından kredi çekilerek, dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

        TANITIM YAPILAN OTELE BASKIN

        Ekipler, şüphelilerin kendilerini zengin göstermek için kaldıkları 5 yıldızlı otellerin toplantı salonlarını kiraladığını ve aynı zamanda mağdurları ikametlerinden lüks otomobiller ile alarak otele getirdiklerini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından, 19 Ekim'de Bursa'da tanıtım yapılan otele baskın yapıldı. Suçüstü yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve tanıtım toplantısı yaptıkları salonda yapılan aramalarda, şifreli yazışmaların olduğu dijital materyaller ele geçirildi. Polis, daha sonra Bursa'da 2, Sakarya'da 2 ve Düzce'de 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı!
        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü!
        Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Icardi için kritik gün
        Icardi için kritik gün
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet!
        O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!

        Benzer Haberler

        Bursa merkezli 3 ildeki devre mülk operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'...
        Bursa merkezli 3 ildeki devre mülk operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'...
        Kanseri 2 kez yendi: '4-5 ay ömrün kaldı' dediler, 14 senedir yaşıyorum
        Kanseri 2 kez yendi: '4-5 ay ömrün kaldı' dediler, 14 senedir yaşıyorum
        Türkiye 9 ayda 3,5 milyar dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihraç etti
        Türkiye 9 ayda 3,5 milyar dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihraç etti
        Motosikletliye çarparak kaçan otomobil sürücüsü, kırılan aynadan tespit edi...
        Motosikletliye çarparak kaçan otomobil sürücüsü, kırılan aynadan tespit edi...
        Bursa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
        Bursa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
        Barajların doluluk oranı artan Bursa´da yetkililerden uyarı: Su bol diye ga...
        Barajların doluluk oranı artan Bursa´da yetkililerden uyarı: Su bol diye ga...