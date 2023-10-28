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        ÖZDAĞ: ALİ RIZA BEY'İN KABRİ ŞEHİTLİKTE OLMALI (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 02:25 Güncelleme: 28.10.2023 - 02:25
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        ÖZDAĞ: ALİ RIZA BEY'İN KABRİ ŞEHİTLİKTE OLMALI (2)
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        'ATATÜRK2BİN YIL SONRA DA HATIRLANACAK, CUMHURİYET'E DÜŞMANLIK YAPANLAR TARİHTE DİP NOT OLARAK BİLE HATIRLAMAYACAK'

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Karacabey ilçe başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti´nin 100´üncü yılını kutluyoruz. Bazıları Cumhuriyetimizin 100´üncü yılını kutlamaktan hiç keyif almasalar da biz 'Ne Mutlu Türküm Diyene' diye gururla haykırıyoruz. Bu Cumhuriyet daha yüzlerce sene payidar olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk´ü de bundan 2 bin sene sonra da Türk milletinin evlatları hatırlamaya devam edecek. Ama bugün, Mustafa Kemal Atatürk´e ve onun kurmuş olduğu Cumhuriyet'e düşmanlık yapanları tarih dip not olarak bile hatırlamayacak" dedi.

        'MİLLETİN GAZINI MİTİNGLERLE ALMAYA ÇALIŞMAYIN'

        Gazze´de yaşananları soykırım olarak nitelendiren Özdağ, "İktidarı buradan uyarıyoruz. Bu iş mitinglerle çözülmez. Milletin gazını mitinglerle almaya çalışmayın. Yapacağınız şey açık. Gazze´de bombardıman durana kadar, Kürecik radarını kapatın. İncirlik´ten Amerikan uçuşlarını ve faaliyetlerini yasaklayın. S-400´leri ilk kez kurun ve hizmete alın. İsveç´in NATO üyeliğini TBMM´de oylama sürecini durdurun. Bunları yapın ki sizin ciddi olduğunuzu, halka şov yapmadığınızı anlayalım. Yoksa bu iş mitinglerle çözülecek gibi değil. Her geçen gün daha fazla insan ölmeye devam ediyor. 21 tane Hamas üyesini öldürmek için 7 bin Gazzeli öldürdüler" ifadelerini kullandı.

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