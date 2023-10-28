Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bahçedeki otları temizlemek için yakılan ateş, ev ve ahırı da yaktı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, bahçesinde otları temizlemek için yakılan ateş, ev ve boş ahıra sıçradı. Yangında yaralanan olmazken, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 19:31 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçedeki otları temizlemek için yakılan ateş, ev ve ahırı da yaktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, bahçesinde otları temizlemek için yakılan ateş, ev ve boş ahıra sıçradı. Yangında yaralanan olmazken, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Doğan ve ailesi, evin bahçesinde bulunan otları temizlemek için ateşe verdi. Alevler, kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı ve ev ile boş ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin ilk köyü
        Türkiye'nin ilk köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Bursa'da polisin son 1 haftadaki uygulamalarında 31 kişi cezaevine gönderil...
        Bursa'da polisin son 1 haftadaki uygulamalarında 31 kişi cezaevine gönderil...
        Bursa'da Off-Road Extreme Kupası 4. ayağının ilk gün yarışları koşuldu
        Bursa'da Off-Road Extreme Kupası 4. ayağının ilk gün yarışları koşuldu
        Bursa'da kaybolduktan 47 gün sonra ölü bulunan kadının cenazesi toprağa ver...
        Bursa'da kaybolduktan 47 gün sonra ölü bulunan kadının cenazesi toprağa ver...
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        İnegölspor - Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 4-1
        İnegölspor - Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 4-1
        Ağaca asılı bulunan Nevrigül toprağa verildi
        Ağaca asılı bulunan Nevrigül toprağa verildi