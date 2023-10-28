Bahçedeki otları temizlemek için yakılan ateş, ev ve ahırı da yaktı BURSA'nınİnegöl ilçesinde, bahçesinde otları temizlemek için yakılan ateş, ev ve boş ahıra sıçradı. Yangında yaralanan olmazken, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

BURSA'nınİnegöl ilçesinde, bahçesinde otları temizlemek için yakılan ateş, ev ve boş ahıra sıçradı. Yangında yaralanan olmazken, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Doğan ve ailesi, evin bahçesinde bulunan otları temizlemek için ateşe verdi. Alevler, kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı ve ev ile boş ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.