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        Traktörünü Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için süsledi

        BURSA'nınYenişehir ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan çiftçinin, Türk bayrağı ve Atatürk fotoğraflarıyla süslediği traktörü ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:40
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        Traktörünü Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için süsledi
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        BURSA'nınYenişehir ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan çiftçinin, Türk bayrağı ve Atatürk fotoğraflarıyla süslediği traktörü ilgi odağı oldu.

        Yenişehir ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gerçekleştirilen geçit törenindeki traktör, katılımcıların dikkatini çekti. Kırmızı renkli traktörü ile römorkunu, Türk bayrağı, Atatürk ve Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözünün yer aldığı posterlerle süsleyen çiftçi Necdet Şahin, hem protokol üyelerinden hem de tören alanındaki kişilerden alkış aldı. Traktörüyle geçişinin ardından protokol üyelerine kolonya ikram eden Şahin, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılıyorum. Coşkuluyuz. Ben çiftçilik yapıyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun" dedi.

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