Togg CEO'su Karakaş: Bizim yaptığımız 4 teker üzerinde giden bir bilgisayar

BURSA'dakonuşan, Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Bizim yaptığımız bir otomobil tasarımı değil, bizim yaptığımız 4 teker üzerinde giden bilgisayar tasarımıdır" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlediği 'Yalın Belediyecilik Sempozyumu', Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Sempozyuma Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile Bursa ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve bürokratlar katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyanın en önemli gündeminin sürdürülebilirlik, sürdürülebilirliğin temelinin de kaynak yönetimi olduğunu söyledi. Mevcut kaynakların en verimli şekilde yönetilmesinin artık kaçınılmaz gerçek olduğunu belirten Aktaş, "Bütün belediyeler, 'Sürdürülebilir kaynak verimliliği nasıl sağlanmalı?' sorusuna cevap arıyor. Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde, bu soruya 2 gün boyunca cevap arayacağız. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak dönemin başında artan rutin giderlerimizi azaltmak amacıyla radikal bir uygulamayı hayata geçirdik. Özel sektörün uzun yıllardır uyguladığı 'Yalın yönetim' modelini, 'Yalın Belediyecilik' adıyla kamuda uyguladık. Elde ettiğimiz sonuçlar gösteriyor ki biz bunu başardık. 3,5 yıl gibi bir zaman oldu ama daha yolun başında olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

'YALIN UYGULAMALARLA YILLIK 800 MİLYON LİRA KAZANIM ELDE ETTİK'

Konuşmasında, 2020'de başladıkları yalın dönüşüm çalışmaları kapsamında değer üretmeyen araç, makine, ekipman, alan, tesis, mal ve malzeme kullanımını tespit edip değere dönüştürdüklerini açıklayan Aktaş, "Ayrıca bazı personelimizi doğru yerde istihdam ederek daha çok verim alma yoluna gittik. Özellikle altını çizerek ifade etmeliyim ki vatandaşta karşılığı olan hiçbir projeyi iptal etmedik, azaltmadık. Hiç kimseyi de işten çıkartmadık. Değer akışlarını yöneterek metotları ve kaynakları değiştirdik, sürekli iyileştirmeler yaptık. 'Ölçemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyiz' anlayışına sahibiz. Yalın uygulamalardan elde ettiğimiz yıllık kazanım miktarı 800 milyon TL civarında. Kamuda radikal uygulamalar yapmak yönetici için riskli bir durumdur. Çünkü bu kararlılık ve cesaret isteyen bir süreçtir" diye konuştu.

'TOGG KENDİ ALANINDA BİRÇOK İLKE İMMZA ATTI'

Sempozyum, protokol konuşmalarının ardından Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın sunumuyla devam etti. 'Kullanıcı odaklı değer üretimi' konu başlıklı sunumunda yalın düşüncenin bir kültür olduğunu, sanayide yüzyıllardır kullanılan yalın düşüncenin özünde israfı önleme, sürekli iyileştirme ve verimliliğin arttırılması konularının bulunduğunu belirten Karakaş, yalın uygulamaları belediyeler arasında ilk kez Bursa Büyükşehir Belediyesi´nin uyguladığı gibi Togg'un da kendi alanında birçok ilke imza attığını kaydetti. Dünyada bazı trendlerin birçok yeniliği de beraberinde getirdiğini dile getiren Karakaş, şunları söyledi:

"Yenilikler, alışkanlıklarımızı değiştirirken kullanıcıların hayatlarını da değiştiriyor. Böyle olunca bazı sektörler derinden etkileniyor. Nesnelerin internetiyle, teknolojinin gelişmesiyle, temiz enerji çözümlerinin yaygınlaşmasıyla, klasik otomobil dünyasının teknolojileri kökünden değişiyor. Bunun farkına varan devletler ve kurumlar, kendi şirketlerine avantaj sağlamak için mevzuatlarını değiştiriyor. Ülkemiz de bu konuda oldukça ileride. Bunun sonucunda otomobil dünyasında yaşam alanları zincirleri iç içe geçiyor. Çocuklar artık otomobile binmek istemiyor. Çünkü internetleri yok. Elbette bir şekilde bu durum çözülüyor ama bu çözüm de yeterli olmuyor. Artık evde, ofiste neler yapabiliyorsak otomobilde de aynılarını yapmak istiyoruz. Cep telefonları akıllı cihazlara dönüşürken ne olduysa şu an otomobillerin de başına aynısı geliyor. Bu yolculuğun da başında değil ortalarındayız. Şu anda akıllı otomobil konusunda çözümü olmayan şirketler, 5-6 sene içerisinde sonra kaybolup gidecek."

Açıklamasında, "Bizim yaptığımız bir otomobil tasarımı değil, bizim yaptığımız 4 teker üzerinde giden bilgisayar tasarımıdır" diyen Karakaş, Avrupa´da bile birçok üreticinin Togg'un aşamasına yetişemediğini söyledi. Yeni nesil teknoloji şirketlerinin ve yeni nesil otomobil üreticilerinin kullanıcıyla doğrudan bağ kurmak istediğini hatırlatan Karakaş, şu an için 8 tane mobil deneyim merkezi oluşturduklarını, 32 noktada servis hizmeti verdiklerini ve 10 tane de mobil servislerinin bulunduğunu dile getirdi.

Kullanıcı deneyimlerini kullanarak beklentileri belirlediklerini ve bu yönde yenilikler eklediklerini anlatan Karakaş, "İlk günden itibaren kendi modülümüzü, kendi bataryamızı üretiyoruz. 2026'dan itibaren yeni nesil hücreleri de üretmeye başlayacağız. Buna sahipseniz menzili, şarj hızını ve her şeyi değiştirebilirsiniz. Fikri mülkiyetine sahip olmak bu yüzden sizi özgün ve hür kılıyor. Gemlik kampüsümüz, Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip. Başka kirleten bir şey de olmadığı için Avrupa'nın en temiz tesisi şu an Bursa'da. Bunu önemsiyoruz. Bunun yanında, doğuştan sıfır emisyona sahip araçtan bahsediyoruz. Tüm tedarikçilerimizle birlikte 2035'te karbon nötr olma hedefini belirledik. O tarihte karbon nötr olan ilk şirket olacağız" dedi.

'TEVECCÜH KARŞISINDA ÇOK MUTLU OLDUK'

Otomobillerin akıllanmasıyla işlerin bitmediğini, bir ekosistemin içerisinde bütünün bir iki parçası haline gelindiğini söyleyen Karakaş, dijital dünyanın insan hayatının her anında olduğu için otomobil içerisinde de olması beklendiğini ifade etti. "Böyle bir cihazın tasarımı bir otomobil tasarımı değil" diyen Karakaş, "Biz yola çıktığımız ilk andan itibaren 'Bir otomobilden fazlası' diyerek, akıllı cihaz olarak tanımlayarak hareket ettik. İlk hedefimiz, küresel boyutta rekabet edebilir teknoloji markası olabilmekti. Togg logosunu da bu hedefle tasarladık. Logodaki 2 ok, doğu kültürüyle batı kültürünün en iyi yönlerini birleştirip teknolojiyi insanın etrafında buluşturmak olarak tanımlayabiliriz. Bir diğer hedefimiz ise cihazdan ziyade bir mobilite ekosistemi kurgulamaktı. Yeni nesil teknolojilerde ne uygulanması gerekiyorsa tüm istenenleri sırasıyla yaptık. 100'e yakın testten geçmemiz gerekti. Testleri tamamladıktan sonra ön satışa çıktık. Beklediğimizin üzerinde bir ilgi gördük. Bu sene üretim kapasitemizi 20 bin olarak belirlemiştik. 177 bin 467 adet ön sipariş aldık. Bunu alınca ilk olarak 'Ne yapacağız' dedik. Bizler bu rakamlara 4-5 sene sonra ulaşmayı bekliyorduk. Bu teveccüh karşısında çok mutlu olduk. Neticede kura çektik. 2024 yılının üretim adetlerini hemen arttırmaya başladık. Kademeli olarak da üretimi arttırıyoruz. Günde 280 adet üretim kapasitesine ulaşmış olduk. İkinci vardiyaya da geçtik. Şu an 9 ülkeden 3600'ün üzerinde çalışanımız var. Ortalama 10,5 yıl deneyim var" diye konuştu.

Sunumun ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile TBB ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından Hayri Baraçlı ve Gürcan Karakaş'a günün anısına plaket takdim edildi.