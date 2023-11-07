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        İNEGÖL'DE TEKSTİL FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 00:01 Güncelleme: 07.11.2023 - 00:01
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        İNEGÖL'DE TEKSTİL FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
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        İNEGÖL'DETEKSTİLFABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

         

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Havaalanı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının boyahanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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