TÜSİAD Başkanı Turan: Türkiye´nin daha katma değerli markalı üretime ihtiyacı var TÜRKSanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Türkiye´nin daha katma değerli markalı üretime ihtiyacı var. Turizm, tekstil, sanayi, ne yaparsak yapalım katma değer ve nitelikli insan kaynağına dayanıyor. Bu da eğitime dayanıyor" dedi.

TÜRKSanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Türkiye´nin daha katma değerli markalı üretime ihtiyacı var. Turizm, tekstil, sanayi, ne yaparsak yapalım katma değer ve nitelikli insan kaynağına dayanıyor. Bu da eğitime dayanıyor" dedi.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği´nin (BUSİAD), `Ebeveynler ve Çocukları- Kuşaklararası Buluşma´ etkinliğinin konukları TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve oğlu Ozan Turan oldu. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yasemin Uyar Duman´ın yönetimindeki söyleşide, dünyanın içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Türkiye´nin, küresel krizlerde ön plana çıktığına ve kriz yönetimindeki başarısına dikkat çekti. Turan, "Dünya çoklu krizleri yaşıyor. Normalimiz olması gerekiyor. Küresel iklim krizi, savaşlar artık normalimiz olmalı ve ona göre önlemler alıp yaşamalıyız. 40 yıldır iş dünyasındayım. Sayısını hatırlamıyorum ama 15-20 kriz yaşadık ve sanırım dünyada, krizi en iyi yöneten ülkelerden biriyiz. İş dünyası olarak daha öngörülebilir bir iş ortam arzu ediyoruz evet. Türkiye, dünyanın bu kaotik halinde, aslında bu krizlerde öne çıkıyor. Çünkü pandemide gördük ki gelişmiş ülkeler ve global markalar, tedarikini farklı ülkelerde kurmaya çalışıyor. Çin-ABD gerilimi, e-ticaret savaşları, Türkiye´yi ön plana çıkarıyor" diye konuştu.

`NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ GÖÇÜ ALMALIYIZ´

Türkiye´nin kriz yönetiminde baş aktör olması için katma değer markalı üretime ihtiyacı olduğunu kaydeden Turan, "Türkiye öne çıkıyor ama ne üretirsem üreteyim değil, daha katma değerli markalı üretime ihtiyacı var. Turizm, tekstil, sanayi, ne yaparsak yapalım katma değer ve nitelikli insan kaynağına dayanıyor. Bu da eğitime dayanıyor. Fas, Mısır, Ukrayna, Pakistan ve Hindistan´dan nitelikli insan gücü göçü almalıyız" dedi.

Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüme ilişkin soruları da yanıtlayan Turan, Avrupa için yeşil dönüşümün bir trend olmadığını, yeni bir iş modeli olduğunu ifade ederken, Türkiye´nin de buna uyması gerektiğini, aksi halde rekabet şansının olmayacağını söyledi. Kadının iş hayatındaki yerini, bugün konuşmanın bile zul olduğunu belirten Turan, "Kadınlar, erkekler neredeyse orda olmalı. Bu yüzyılda bunları konuşmamamız lazım" dedi.

Turan, dijital dönüşümün de toplumsal cinsiyet eşitliği ve yeşil dönüşüm gibi artık konuşulmaması gereken bir zorunluluk olduğunu da söyledi. Turan, eğitimin bu alanlardaki öneminin de altını çizdi. Kendisini Z kuşağı olarak gördüğünü ifade eden Turan, iş insanlarının, insan kaynağı yönetimi ve paranın yönetimi konusuna ağırlık vermesi gerektiğini de dile getirdi.

Söyleşide, Orhan Turan ve Ozan Turan, kuşakların çalışma yöntemleri ve işin bir kuşaktan diğerine devri noktasındaki bakışlarını da dinleyenlere aktardı.