Otomobille çarpışan ambulans kırmızı ışıktaki aracın üzerine devrildi: 2 yaralı BURSA'da,hasta taşıyan ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Devrilerek sürüklenen ambulansın çarptığı sinyalizasyon direği ise kırmızı ışıkta bekleyen bir başka otomobilin üzerine devrildi. Kazada, ambulansta görevli sağlık memuru Ali Kızıl ile ambulansla çarpışan otomobilde bulunan İlyas Karcan yaralandı.

BURSA'da,hasta taşıyan ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Devrilerek sürüklenen ambulansın çarptığı sinyalizasyon direği ise kırmızı ışıkta bekleyen bir başka otomobilin üzerine devrildi. Kazada, ambulansta görevli sağlık memuru Ali Kızıl ile ambulansla çarpışan otomobilde bulunan İlyas Karcan yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Orhaneli Kavşağında meydana geldi. Mihraplı Caddesi´nden Yıldırım Caddesi istikametine gitmekte olan 16 AHL 827 plakalı ambulans, Lefkoşe Caddesi´nden Orhaneli istikametine seyir halindeki 16 LH 407 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilerek metrelerce sürüklenen ambulansın çarptığı sinyalizasyon direği de kırmızı ışıkta bekleyen 16 AEN 77 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, ambulansta görevli sağlık memuru Ali Kızıl ile ambulansla çarpışan otomobilde yolcu olarak bulunan İlyas Karcan yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ambulansta bulunan hasta da aynı hastanede tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak akışı sağlanan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.