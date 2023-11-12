BURSA'DA 10 KATLI İŞ MERKEZİNDE YANGIN

33İTFAİYEARACI VE 100 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ; 2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı iş merkezinin giriş katındaki kafede saat 01.00 sıralarında çıkan yangın, dış cephenin kompozit kaplı olması nedeniyle kısa sürede bütün binaya yayıldı. Yangına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 33 itfaiye aracı ve 100 personelle müdahale edilirken, bölgeye AFAD ekipleri ile çevik kuvvet polisleri de sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol alına alındı. 99 ofisin olduğu öğrenilen iş merkezinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.