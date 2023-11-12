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        Bursa'da yanan iş merkezi, dron ile görüntülendi

        BURSA'da10 katlı iş merkezinde çıkan yangın, soğutma çalışmalarının ardından 7 saat sonra tamamen söndürüldü. 99 ofisin zarar gördüğü yangının boyutu, gün ağırınca ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:40
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        Bursa'da yanan iş merkezi, dron ile görüntülendi
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        BURSA'da10 katlı iş merkezinde çıkan yangın, soğutma çalışmalarının ardından 7 saat sonra tamamen söndürüldü. 99 ofisin zarar gördüğü yangının boyutu, gün ağırınca ortaya çıktı.

        Yangın, saat 01.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki 10 katlı bir iş merkezinde çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 99 ofisin bulunduğu binada alevler, dış cephenin kompozit yalıtım malzeme ile kaplı olması nedeniyle hızla büyüdü. Alevler tüm binayı sararken, bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 33 itfaiye aracı ile 130 personel sevk edildi. Ekipler, 7 saat süren müdahale ile alevleri tamamen söndürdü. Bina önündeki otomobilin de yandığı yangın sonrası, büyük zararın oluştuğu ofisler havadan dron ile görüntülendi.

        Yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıkarken, hasar tespit çalışmalarına da başlandı. Giriş katında bulunan kafeden çıktığı değerlendirilen yangının nedeni de araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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