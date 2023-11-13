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        İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş: Daha güçlü olacağız

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor'da teknik direktör Bahaddin Güneş, "Moralimizin düzelmesi için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Daha güçlü olacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:45
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        İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş: Daha güçlü olacağız
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor'da teknik direktör Bahaddin Güneş, "Moralimizin düzelmesi için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Daha güçlü olacağız" dedi.

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İnegölspor, Uşakspor'u evinde 2-0 yendi. Kendi sahalarında Uşak Spor'u yenerek moral bulduklarını söyleyen teknik direktör Bahaddin Güneş, "Bizim için bu maç çok önemliydi. Kazandığımızda, hem geçen haftanın moral bozukluğunu  üstümüzden atacak,  hem de taraftarlarımıza olan özür borcumuzu yerine getirecektik. Moralli olmamız için bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Camiamızın sıralamadaki hak ettiği yere y yani üst sıralara çıkması için galibiyetten başka düşüncemiz yoktu. Başta oyuncularımıza, teknik ekibime, yanımızda olan yöneticilerimize ve maça gelen taraftarlarımıza bu galibiyet armağan olsun. Bu maç bitmiştir ve önümüzdeki Belediye Derince maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Daha güçlü olacağız."

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