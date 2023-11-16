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        Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:20
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        Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı (2)
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        TATİLCİLERGELMEYEBAŞLADI

        Sabaha karşı mevsimin ilk karının düştüğü Uludağ´da kış turizmi de başladı. Okulların ara tatilde olmasını fırsat bilen tatilciler, mevsimin ilk karının düşmesiyle Uludağ'a gelmeye başladı. Telesiyejin önünde uzun kuyruklar oluşurken, oteller bölgesine gelen tatilciler karın keyfini çıkarttı. Eşi ile birlikte ilk defa Uludağ´a geldiğini söyleyen Fatma Özdemir, "Eşimle kar topu oynadık. İlk defa Uludağ´a geliyorum. Çok güzel. Çok heyecanlıyım. Muğla´da kar seyrek yağdığı için bizim için çok değerli" dedi. 

        Muğla´dan ailesi ile birlikte Uludağ´a gelen Sema Gençoğlu ise "Seneler önce Bursa´ya gelmiştik ancak karın ilk yağdığı güne denk gelmek çok güzel" diye konuştu. 

        İstanbul´dan Bursa´ya evlilik yıl dönümlerini kutlamak için geldiklerini söyleyen Serkan Aksoy da "Eşimle Bursa´ya ilk defa geliyoruz çok beğendik. Biz kent merkezini görmek için gelmiştik ancak kar yağdığını duyunca Uludağ´a çıktık" ifadelerini kullandı.

        Suudi Arabistan´dan Bursa´ya gelen Mohamed Alshaibani de kar yağışıyla birlikte Uludağ'a çıktıklarını söyleyerek, "Soğuk ama çok güzel. İnsanlarını çok sevdim, herkes mutlaka buraya gelsin görsün" ifadelerini kullandı.

        Sezondan umutlu olduğunu söyleyen taksi şoförü Mehmet Kara, "Sürekli Uludağ´a gidip geliyorum. Bugün sezonun ilk karını gördük, arap turistlerimizi buraya getirdim. Cumartesi-Pazar 1 metreden daha fazla kar olacağı gözüküyor. Bu yıl kar biraz geç yağdı, bu sene biraz geç oldu inşallah bereketli olur" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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