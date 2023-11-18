Karacabey Belediyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0

STAT:MustafaFehmi Gerçeker

HAKEMLER: Yücel Büyük, Akın Karabacak, Mustafa Tosun

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Fatih Tultak, Onur Öztonga, Abdullah Balikuv, Ahmet Memiş, Burak Aydın (Dk.84 Selimcan Temel), Ata Kurtuluş (Dk.71 Sinan Akaydın), Ömer Faruk Yücel (Dk.83 Berat Satılmış), Ali Aydemir (Dk.90 Burak Karapınar), Alperen Özşahin (Dk.46 Mehmet Bağlı), Ersel Aslıyüksek

YENİ MERSİN İDMANYURDU: Sertaç Güzel, Muhammet Çakı, Oğuz Özden, Burak Bilgen, Sefa Durmuş (Dk.84 Chris Gürkan), Ferhan Evren, Ömer Önder (Dk.46 Fatih Cerlek), Erdem Onur Beytaş (Dk.46 Onur Arı), Baran Sarka (Dk.76 Emir Can Sayar), Fuat Bavuk, Abdullah Topkara (Dk.67 Yasin Elmas)

GOL: Dk.34 Ömer Faruk Yücel (Karacabey Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.12 Ferhan Evren (Yeni Mersin İdmanyurdu)

SARI KARTLAR: Alperen Özşahin, Mehmet Bağlı, Hüseyin Arslan, Fatih Tultak, Selimcan Temel (Karacabey Belediyespor) - Onur Arı, Fuat Bavuk, Okan Kaynak (Yeni Mersin İdmanyurdu)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 14'üncü hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Yeni Mersin İdmanyurdu´nu 1-0 mağlup etti.

DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Karacabey - Yasin KESKİN

2023-11-18 18:18:39

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