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        Karacabey Belediyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 18.11.2023 - 18:30
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        Karacabey Belediyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0
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        STAT:MustafaFehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Yücel Büyük, Akın Karabacak, Mustafa Tosun

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Fatih Tultak, Onur Öztonga, Abdullah Balikuv, Ahmet Memiş, Burak Aydın (Dk.84 Selimcan Temel), Ata Kurtuluş (Dk.71 Sinan Akaydın), Ömer Faruk Yücel (Dk.83 Berat Satılmış), Ali Aydemir (Dk.90 Burak Karapınar), Alperen Özşahin (Dk.46 Mehmet Bağlı), Ersel Aslıyüksek

        YENİ MERSİN İDMANYURDU: Sertaç Güzel, Muhammet Çakı, Oğuz Özden, Burak Bilgen, Sefa Durmuş (Dk.84 Chris Gürkan), Ferhan Evren, Ömer Önder (Dk.46 Fatih Cerlek), Erdem Onur Beytaş (Dk.46 Onur Arı), Baran Sarka (Dk.76 Emir Can Sayar), Fuat Bavuk, Abdullah Topkara (Dk.67 Yasin Elmas)

        GOL: Dk.34 Ömer Faruk Yücel (Karacabey Belediyespor)

        KIRMIZI KART: Dk.12 Ferhan Evren (Yeni Mersin İdmanyurdu)

        SARI KARTLAR: Alperen Özşahin, Mehmet Bağlı, Hüseyin Arslan, Fatih Tultak, Selimcan Temel (Karacabey Belediyespor) - Onur Arı, Fuat Bavuk, Okan Kaynak (Yeni Mersin İdmanyurdu)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 14'üncü hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Yeni Mersin İdmanyurdu´nu 1-0 mağlup etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Karacabey - Yasin KESKİN

        2023-11-18 18:18:39

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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