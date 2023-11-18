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        Bursa'da, otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        BURSA'da,yağış nedeniyle virajlı yolda kayarak karşı şeride geçen otobüs otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada cenazeye giden vatandaşların bulunduğu otobüste Abdullah Öz (58) hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 18.11.2023 - 18:50
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        Bursa'da, otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        BURSA'da,yağış nedeniyle virajlı yolda kayarak karşı şeride geçen otobüs otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada cenazeye giden vatandaşların bulunduğu otobüste Abdullah Öz (58) hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

        Kaza saat 12.30 sıralarında Bursa-Keles yolu Güneybudaklar mevkisinde meydana geldi. 11 yolcusu ile Keles ilçesine bağlı kırsal Baraklı Mahallesi'ne cenaze için giden N.Ö. (37) idaresindeki 16 BL 581 plakalı otobüs, virajlı yolda yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Karşı şeride geçen otobüs, K.S. (28) idaresindeki 16 SIN 87 plakalı otomobille çarpışarak yan yattı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine çok sayıda jandarma itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otobüs yolcularından Abdullah Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan İ.Ç. (59) ile otomobil sürücüsü K.S. ve Y.A. (27) Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazanın ardından jandarma ekipleri yol güvenliği alırken, kısa süreli trafiğe kapanan Bursa-Keles yolu, otobüs ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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